7 bin liraya bilet!

BUGÜN NELER OLDU

Derbiye büyük ilgi olunca biletler de karaborsaya düştü. İki takım taraftarları da bilet bulmak için kesenin ağzını açarken iş astronomik rakamlara kadar ulaştı. Ev sahibi F.Bahçe taraftarı için satışa çıkarılanKısa sürede biten biletlerin ardından maça gitmek isteyen F.Bahçeli taraftarlar ise karaborsacılara yöneldi, 7 bin liraya satılan biletler oldu.200 liradan satılan az sayıdaki misafir tribün biletini alanlar, bin liraya bu biletleri satıyor.