7 bin liraya bilet!

Derbiye büyük ilgi olunca biletler de karaborsaya düştü. İki takım taraftarları da bilet bulmak için kesenin ağzını açarken iş astronomik rakamlara kadar ulaştı. Ev sahibi F.Bahçe taraftarı için satışa çıkarılan biletlere 160- 950 TL fiyat biçilirken dakikalar içinde tamamı tükendi.
Kısa sürede biten biletlerin ardından maça gitmek isteyen F.Bahçeli taraftarlar ise karaborsacılara yöneldi, 7 bin liraya satılan biletler oldu. Konuk takım için zaten az olan biletler %500 zamlı tarifeden satılmaya başlandı.
200 liradan satılan az sayıdaki misafir tribün biletini alanlar, bin liraya bu biletleri satıyor.