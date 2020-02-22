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teknik direktörü 'dan flaş şampiyonluk yorumu

teknik direktörü , 'in 23. haftasında iç sahada ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışında olduklarının söylenemeyeceğini belirten Yalçın, "Rakibin kaleye bu kadar gelmediği maçta atacaksın yani" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 22.2.2020 22:51 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 23:00 ABONE OL
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan flaş şampiyonluk yorumu

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın şampiyonluk yarışında içinde olduklarının söylenemeyeceğini söyledi.

Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Çok yarışın içinde olduğumuz söylenemez şu pozisyonda. İki taraf da iyi mücadele etti. Oyuncularımın performanslarından memnunum. Kazanmak için her şeyi yaptılar. Rakibin kaleye bu kadar gelmediği maçta atacaksın yani."

"Kazanmak için atacaksın. Ligi nerede bitirebiliyorsak orada bitirmeye çalışacağız. Bugün kazanmak istiyorduk, bu kazanma isteklerini de gösterdiler. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı, bana göre öyleydi. Her zaman her şey istediğiniz gibi olmuyor."

"Üzgünüz. 90+'da yememiz bizi çok üzdü. Küçük ayrıntıları halledemiyoruz, geçen hafta da aynı şekilde. Puansız ayrıldık. Bu hafta da çok iyi oynanan bir oyun vardı. Kazanmayı beceremedik."

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 23. hafta

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Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan flaş şampiyonluk yorumu
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