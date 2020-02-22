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tribününde arbede çıktı

'in 23. haftasında 'ın 'u konuk ettiği maçta siyah beyazlı tribünde arbede çıktı. Kısa süren gerilime polis müdahale etti ve olayları yatıştırdı. İşte Beşiktaş - Trabzonspor maçında yaşanan o anlar...

Giriş Tarihi: 22.2.2020 20:51 ABONE OL
Beşiktaş tribününde arbede çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk etti.

20.00'de başlayan ve Vodafone Stadyumu'nda oynanan maçta siyah beyazlı tribünde arbede yaşandı.

Sinirlerin gerildiği tribüne güvenlik güçleri müdahale etti ve arbede yatıştırıldı.

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Beşiktaş tribününde arbede çıktı
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