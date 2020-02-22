Beşiktaş yarışta kalmanın Trabzonspor liderliğin derdinde

LJAJİC

IFAB'A



KARİUS

Vodafone Park, bu akşam sezonun en önemli maçlarından birisine sahne olacak. Geçtiğimiz hafta 1-0'lık Başakşehir yenilgisiyle yarışta yara alan Beşiktaş, lider Trabzonspor karşısında belki de son kozunu oynamak için sahaya çıkıyorŞampiyonluk hasretine son vermek isteyen bordo-mavili ekip de kritik randevudan galibiyetle ayrıldığı takdirde, önemli bir engeli daha aşmış olacak. Beşiktaş, Süper Lig'de geçen haftayı zirvenin 8 puan gerisinde 7. sırada tamamladı. Bir maç eksiği bulunan Trabzonspor ise en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 1 puan önünde lider bitirmeyi başardı.Trabzonspor maçına fizik kapasitesi yüksek ve oyunun savunma yönünde de etkili olabilen ilk 11'le çıkmayı planlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta 1-0 kaybedilen Medipol Başakşehir maçındaGenç çalıştırıcı, sağ kanatta Jeremain Lens'e sol kanatta ise Caner Erkin'e görev verecek. Sol bekte de Caner'in yerine sözleşmesindeki 2.8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu iptal edilenÖte yandan 47 yaşındaki teknek adamın, futbolcular arasındaki rekabeti üst düzeyde tutabilmek adına taktik antrenmanlardatakımı sahaya sürdüğü öğrenildi.Beşiktaş'ta hastalığı nedeniyle Adem Ljajic, maç kadrosuna alınmadı. Sosyal medyada, tecrübeli yıldızın koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı iddia edildi. Siyah-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamayla bu söylentileri yalanladı: "Adem Ljajic'e yapılan tetkikler sonucunda Kriptik Tonsillit (yüksek ateş ile seyreden bademcik enfeksiyonu) tanısı konulmuş, ardından futbolcumuzun tedavisi tamamlanmıştır. Ljajic'in, koronavirüse yakalandığının iddia edildiği paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz."Beşiktaş, 2-1 kaybedilen Göztepe maçı için kural hatası başvurularını sürdürüyor. TFF'den aldığı olumsuz yanıt üzerine Tahkim Kurulu'na itiraz eden Beşiktaş yönetimi, aynı zamanda IFAB'a da (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) şikâyette bulundu. IFAB'ın kulüplere cevap vermek gibi bir geçmişi bulunmazken, kurumun bu konudaki tavrı merak konusu.İngiliz basını, Beşiktaş'ın iki yıllık kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olanLivepool'dan ayrılıp Beşiktaş'ın yolunu tutan Alman kaleci, İngiltere'ye geri dönecek.Ekonomik sıkıntıyla boğuşan Beşiktaş buna rağmen Trabzonspor maçının önemi nedeniyle kesenin ağzını açtı. Başkan Ahmet Nur Çebi, takımın moralini yükseltmek için toplamda 1 milyon TL prim dağıtma kararı aldı.