Beşiktaş yarışta kalmanın Trabzonspor liderliğin derdinde

Vodafone Park, bu akşam sezonun en önemli maçlarından birisine sahne olacak. Geçtiğimiz hafta 1-0'lık Başakşehir yenilgisiyle yarışta yara alan Beşiktaş, lider Trabzonspor karşısında belki de son kozunu oynamak için sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek hem puan farkını azaltmayı hem de şampiyonluk mücadelesi veren diğer rakiplerinin birbiriyle karşılaşacak olmasını avantaja çevirmeyi hedefliyor.
Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen bordo-mavili ekip de kritik randevudan galibiyetle ayrıldığı takdirde, önemli bir engeli daha aşmış olacak. Beşiktaş, Süper Lig'de geçen haftayı zirvenin 8 puan gerisinde 7. sırada tamamladı. Bir maç eksiği bulunan Trabzonspor ise en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 1 puan önünde lider bitirmeyi başardı.
KANATLAR LENS VE CANER'E EMANET
Trabzonspor maçına fizik kapasitesi yüksek ve oyunun savunma yönünde de etkili olabilen ilk 11'le çıkmayı planlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta 1-0 kaybedilen Medipol Başakşehir maçında hayal kırıklığına neden olan Abdoulay Diaby ve Kevin N'Koudou'yu yedekte bekletecek.
Genç çalıştırıcı, sağ kanatta Jeremain Lens'e sol kanatta ise Caner Erkin'e görev verecek. Sol bekte de Caner'in yerine sözleşmesindeki 2.8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu iptal edilen Pedro Rebocho oynayacak.
Öte yandan 47 yaşındaki teknek adamın, futbolcular arasındaki rekabeti üst düzeyde tutabilmek adına taktik antrenmanlarda as-yedek ayrımı gözetmeden
takımı sahaya sürdüğü öğrenildi.
YÜKSEK ATEŞLİ LJAJİC, KADROYA ALINMADI
Beşiktaş'ta hastalığı nedeniyle Adem Ljajic, maç kadrosuna alınmadı. Sosyal medyada, tecrübeli yıldızın koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı iddia edildi. Siyah-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamayla bu söylentileri yalanladı: "Adem Ljajic'e yapılan tetkikler sonucunda Kriptik Tonsillit (yüksek ateş ile seyreden bademcik enfeksiyonu) tanısı konulmuş, ardından futbolcumuzun tedavisi tamamlanmıştır. Ljajic'in, koronavirüse yakalandığının iddia edildiği paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz."
KARTAL HEM TAHKİM'E HEM IFAB'A GİTTİ
Beşiktaş, 2-1 kaybedilen Göztepe maçı için kural hatası başvurularını sürdürüyor. TFF'den aldığı olumsuz yanıt üzerine Tahkim Kurulu'na itiraz eden Beşiktaş yönetimi, aynı zamanda IFAB'a da (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) şikâyette bulundu. IFAB'ın kulüplere cevap vermek gibi bir geçmişi bulunmazken, kurumun bu konudaki tavrı merak konusu.
KARİUS ALINMIYOR
İngiliz basını, Beşiktaş'ın iki yıllık kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Loris Karius'un 7.25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını yazdı. The Athletic'in haberine göre, Şampiyonlar Ligi'nde yediği hatalı gollerin ardından,
Livepool'dan ayrılıp Beşiktaş'ın yolunu tutan Alman kaleci, İngiltere'ye geri dönecek.
PRİM 1 MİLYON TL
Ekonomik sıkıntıyla boğuşan Beşiktaş buna rağmen Trabzonspor maçının önemi nedeniyle kesenin ağzını açtı. Başkan Ahmet Nur Çebi, takımın moralini yükseltmek için toplamda 1 milyon TL prim dağıtma kararı aldı.