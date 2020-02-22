Derbinin kare ası

MURİÇ&ADEM ATARSA KAZANDIRIR!
Fenerbahçe forması altında ligde 21 maçta 12 gol atan ve 4 gol pası veren Vedat Muriç, sarı lacivertlilerin attığı 41 golün %29.3'ünü tek başına ağlara gönderdi. Kosovalı futbolcunun gol atamadığı son üç lig maçında Fenerbahçe 8 puan kaybetti.
G.Saray cephesinde ise gol yükünü son haftalarda çeken Adem Büyük, yine gözlerin çevrildiği isim olacak. Falcao'nun sakatlığı sonrasında formayı sırtına geçiren Adem, son 4 lig maçında toplam 5 gol attı. Ligde 6 kez ağları sarsan, kupada ise 3 gol kaydeden Adem'in skora katkı yaptığı tüm maçları sarı-kırmızılılar kazandı.
GENÇLİK Mİ TECRÜBE Mİ!
Kaleciler cephesinde ise Türk futbolunun genç file bekçisi Altay Bayındır ile Türkiye'deki 9. sezonunu geçiren deneyim abidesi Fernando Muslera takımlarının göz bebeği. Daha önce 22 kez Fenerbahçe karşısına çıkan Uruguaylı kaleci 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken sarı-lacivertlilerden 19 gol yedi, 9 kez ise kalesini rakibine kapattı.
Ev sahibi ekipte ise bu sezon kaleyi devralan Altay, 22 lig maçında 26 kez rakiplerinin golüne engel olamazken 5 kez kalesini gole kapattı.
SON 30'DA COŞUYORLAR
Ligdeki 22 mücadelede 41 gol bulan Fenerbahçe, en çok maçların son 30 dakikasında rakip fileleri sarstı. Sarı-lacivertliler, 61 ila 90. dakika aralığında 17 gol attı.
G.Saray ise ilk yarının son 30 dakikalık bölümünde rakibe korku verdi. Aslan, toplamda 36 golünün 23'ünü ilk yarılarda bulan sarıkırmızılılar ilk yarının son 30 dakikasında 19 gol üretti.
TERİM'İN 62. DERBİSİ
Şampiyonluk apoletli iki teknik adam da derbide karşı karşıya gelecek… Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 62. kez derbiye çıkmaya hazırlanırken 30 F.Bahçe maçında 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ersun Yanal ise 10. kez G.Saray'a rakip oluyor. Sarı-kırmızılıları 2 kez yenen Yanal, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
90 DAKİKANIN ŞİFRESİ 23!
Derbide 23 rakamı öne çıkıyor! 23. haftada, 23 Şubat'ta oynanacak karşılaşmada G.Saray kazanırsa 23. şampiyonluğu için büyük bir virajı dönmüş olacak. 1999'dan bu yana Kadıköy'de 22 lig maçını kaybeden Aslan 23. lig maçında kazanmaya çalışırken Muslera da 23. kez F.Bahçe maçına çıkacak. F.Bahçe bu yıl sahasında 23 puan toplarken Ersun Yanal da sarı-lacivertli takımdaki 23. yenilgisini almamak için mücadele edecek.