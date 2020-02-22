Derbinin kare ası

MURİÇ

DERBİSİ

Fenerbahçe forması altında ligde 21 maçta 12 gol atan ve 4 gol pası veren Vedat Muriç, sarı lacivertlilerin attığı 41 golün %29.3'ünü tek başına ağlara gönderdi.G.Saray cephesinde ise gol yükünü son haftalarda çeken Adem Büyük, yine gözlerin çevrildiği isim olacak. Falcao'nun sakatlığı sonrasında formayı sırtına geçiren Adem, son 4 lig maçında toplam 5 gol attı.Kaleciler cephesinde ise Türk futbolunun genç file bekçisi Altay Bayındır ile Türkiye'deki 9. sezonunu geçiren deneyim abidesi Fernando Muslera takımlarının göz bebeği.Ev sahibi ekipte ise bu sezon kaleyi devralan Altay, 22 lig maçında 26 kez rakiplerinin golüne engel olamazken 5 kez kalesini gole kapattı.Ligdeki 22 mücadelede 41 gol bulan Fenerbahçe, en çok maçların son 30 dakikasında rakip fileleri sarstı.G.Saray ise ilk yarının son 30 dakikalık bölümünde rakibe korku verdi. Aslan,Şampiyonluk apoletli iki teknik adam da derbide karşı karşıya gelecek… Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 62. kez derbiye çıkmaya hazırlanırken 30 F.Bahçe maçında 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.Derbide 23 rakamı öne çıkıyor! 23. haftada, 23 Şubat'ta oynanacak karşılaşmada G.Saray kazanırsa 23. şampiyonluğu için büyük bir virajı dönmüş olacak. 1999'dan bu yana Kadıköy'de 22 lig maçını kaybeden Aslan 23. lig maçında kazanmaya çalışırken Muslera da 23. kez F.Bahçe maçına çıkacak.