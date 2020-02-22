Florya-Zorlu-Aslantepe hattı

Florya'da yatıp Florya'da kalkan Fatih Terim, Fenerbahçe'ye özel taktik değişikliğine gitmeyecek. Ligde 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan takımından memnun olan Terim,sakat Lemina'nın yerine de Belhanda 11'e girecek. Forvette son haftaların formda ismi Adem Büyük,Florya-Kadıköy arasındaki ulaşımın zorluğunu dikkate alan sarı-kırmızılı yetkililer, takımın bugün Zorlu'nun içinde yer alan otelde kampa girmesine karar verdi.Türk Telekom Stadı'nda da derbi hazırlıkları başladı. Kadıköy'de tribünde yerini alacak 2 bin 280 Galatasaraylı derbi günü öğlen saatlerinde Aslantepe'de toplanacak.Ülker Stadı'nda loca talebi geri çevrilen Cengiz ve kurmayları, Türk Telekom Stadı'ndan kalkacak özel minibüsle Kadıköy'e gidecekler ve protokol tribününde yerlerini alacaklar.

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