Florya-Zorlu-Aslantepe hattı

1-
Florya'da yatıp Florya'da kalkan Fatih Terim, Fenerbahçe'ye özel taktik değişikliğine gitmeyecek. Ligde 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan takımından memnun olan Terim, 4-2-3-1 sisteminden vazgeçmeyecek. İyileşen Saracchi sol beke geçecek, Ömer Bayram orta sahaya dönecek,
sakat Lemina'nın yerine de Belhanda 11'e girecek. Forvette son haftaların formda ismi Adem Büyük, fizik olarak yüzde yüz hazır hale gelmeyen Falcao'dan forma için bir adım önde.
2-
Florya-Kadıköy arasındaki ulaşımın zorluğunu dikkate alan sarı-kırmızılı yetkililer, takımın bugün Zorlu'nun içinde yer alan otelde kampa girmesine karar verdi. Fatih Terim ve futbolcular, derbi günü Zincirlikuyu'dan trafiğe takılmadan Ülker Stadı'nda geçecek.
3-
Türk Telekom Stadı'nda da derbi hazırlıkları başladı. Kadıköy'de tribünde yerini alacak 2 bin 280 Galatasaraylı derbi günü öğlen saatlerinde Aslantepe'de toplanacak. Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler de buraya gelip 35 otobüsle deplasmana gidecek sarı-kırmızılı taraftarları uğurlayacak.
Ülker Stadı'nda loca talebi geri çevrilen Cengiz ve kurmayları, Türk Telekom Stadı'ndan kalkacak özel minibüsle Kadıköy'e gidecekler ve protokol tribününde yerlerini alacaklar.