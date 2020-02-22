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Kazanma oranı %15 galibiyet inancı %100

Kadıköy’de 13 derbide sadece 2 kez galip gelen ve %15 kazanma oranı bulunan , oyuncularını 3 puan için motive ediyor

MEHMET ÖZCAN Futbol
Giriş Tarihi: 22.2.2020 ABONE OL
Kazanma oranı %15 galibiyet inancı %100
Galatasaray Teknik Direktörü olarak bugüne kadar Fenerbahçe deplasmanında 13 derbiye çıkan Fatih Terim, 5 yenilgi gördü. Kadıköy'de 2 kez galibiyet sevinci yaşayan Terim'in takımı 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. İmparator, Fenerbahçe deplasmanındaki 13. derbisinde 21 yıllık galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. Galatasaray'ın başında Kadıköy'de galibiyet ihtimali geçmiş maçları dikkate alındığında %15 olan Fatih Terim, rakibinden 4 puan önde olmasına rağmen beraberlik üzerine oyun planı yapmıyor. Terim, derbiye yönelik özel görüşmeler yaptığı oyuncularını galibiyet için motive ediyor.
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Kazanma oranı %15 galibiyet inancı %100
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