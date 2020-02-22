Kazanma oranı %15 galibiyet inancı %100

Galatasaray Teknik Direktörü olarak bugüne kadar Fenerbahçe deplasmanında 13 derbiye çıkan Fatih Terim, 5 yenilgi gördü. Kadıköy'de 2 kez galibiyet sevinci yaşayan Terim'in takımı 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
İmparator, Fenerbahçe deplasmanındaki 13. derbisinde 21 yıllık galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. Galatasaray'ın başında Kadıköy'de galibiyet ihtimali geçmiş maçları dikkate alındığında %15 olan Fatih Terim, rakibinden 4 puan önde olmasına rağmen beraberlik üzerine oyun planı yapmıyor. Terim, derbiye yönelik özel görüşmeler yaptığı oyuncularını galibiyet için motive ediyor.