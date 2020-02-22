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Klopp'tan taraftarı çocuğa yanıt!

Teknik Direktörü , kendisine mektup göndererek 'Lütfen yenilin' diyen taraftarı 10 yaşındaki çocuğa cevap yazdı. .

Giriş Tarihi: 22.2.2020 11:33 ABONE OL
Klopp'tan Manchester United taraftarı çocuğa yanıt!

İngiltere Premier Lig'de namağlup şampiyonluğa koşan Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp'a geçtiğimiz günlerde ilginç bir mektup gelmişti. 10 yaşındaki bir Manchester United taraftarı, Alman çalıştırıcıya seslenerek "Lütfen yenilin" demişti.

Klopp'tan Daragh Curley'e yanıt geldi. Tecrübeli teknik adam yazdığı uzun mektupta şu ifadeleri kullandı:

Dünyada Liverpool'un kaybetmesini isteyen milyonlarca insan var. Benim işim ise onlara kazanmaları için yardımcı olmak. Senin adına mutluyum çünkü geçmişte maç kaybettik, gelecekte de kaybedeğiz. Çünkü futbol böyle bir şey. 10 yaşındayken işler her zaman senin gibi olsun istersin ama 52 yaşında biri olarak şunu söyleyebilirim; bu kesinlikle böyle değildir.

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Klopp'tan Manchester United taraftarı çocuğa yanıt!
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