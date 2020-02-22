Lütfen bir tane maçı kaybedin

İMKÂNSIZ

BUGÜN NELER OLDU

Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp'a hiç beklemediği bir çağrı geldi. 10 yaşındaki Manchester United taraftarı Daragh Curley, Klopp'a mektup yazıpdedi. Curley, okul ödevi olarak kaleme aldığı mektupta şunları yazdı:Klopp ise Curley'ye şu yanıtı verdi:Sen ne kadar Liverpool'un kaybetmesini istiyorsan milyonlarca kişi de benim Liverpool'a kazandırmamı istiyor.