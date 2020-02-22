Lütfen bir tane maçı kaybedin

Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp'a hiç beklemediği bir çağrı geldi. 10 yaşındaki Manchester United taraftarı Daragh Curley, Klopp'a mektup yazıp "Kaybedin"
dedi. Curley, okul ödevi olarak kaleme aldığı mektupta şunları yazdı: "Liverpool bu yıl çok fazla maç kazanıyor. Eğer dokuz maç daha kazanırsanız yenilmeden şampiyon olacaksınız ve bir Manchester United taraftarı olarak beni çok üzecek. Lütfen bir sonraki maçta Liverpool'un kaybetmesini sağlayın. Umarım sizi şampiyonluğu ve önümüzdeki maçları kazanmamanız konusunda ikna edebilmişimdir."
BU İSTEĞİNİ YERİNE GETİRMEM İMKÂNSIZ
Klopp ise Curley'ye şu yanıtı verdi: "Takımına olan tutkuna büyük saygım var ama bu isteğini yerine getirmem mümkün değil.
Sen ne kadar Liverpool'un kaybetmesini istiyorsan milyonlarca kişi de benim Liverpool'a kazandırmamı istiyor."