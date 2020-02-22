Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica 1-1 sona eren Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, "Biraz canım sıkkın, 2 puanı bırakarak gidiyoruz. Beto çok iyi maç çıkardı. Bazı pozisyonlarda hakem penaltı verebilirdi. Hakem hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok, maç bitti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok zor bir atmosferden 1 puan çıkardık. Rakip takımın taraftarını da tebrik ediyorum. Bu takım, bu taraftarı hak ediyor. Göztepe, bu taraftarla Avrupa'yı hak ediyor" dedi.