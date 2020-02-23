2 gözleri 2 çeşme!

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Ligde küme düşme hattındaki kritik maçta Kayserispor ile Konyaspor 2-2 berabere kaldı. 8. dakikada Shengelia'nın sert vuruşunda Lung'dan dönen topu Ömer Ali Şahiner, ağlara gönderdi. 44'te kornerde Hadziahmetovic ceza sahası içindeki vuruşu ile Lung'u avlayıp durumu 2-0'a getirdi. 45+2'de Djedje'nin sağ çaprazdan ceza alanına ortasında Serkan Kırıntılı'dan seken topu ağlara gönderen Kravets farkı bire indirdi.Mensah'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Henrique'nin golü maçın skorunu daTeknik Direktörü Robert Prosinecki, 90 dakikanın ardından şunları söyledi: "Rakibe pozisyon vermeden 2-0 geriye düştük. Maçı 2-2'ye getirmek kolay değil. Hatalar olsa da takımdan memnunum. Artık sahaya karakter koyuyoruz. Göztepe maçı ile birlikte seriye başlayacağız. Bizim yenemeyeceğimiz maç yok."