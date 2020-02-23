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3-2 (MAÇ ÖZETİ)

'in 27. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Müthiş bir heyecana sahne olan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Arsenal'in gollerini Edward Nketiah ve Aubameyang (2) kaydederken, Everton'ın golleri ise Lewin ve Richarlison'dan geldi. Topçular bu galibiyetle puanını 37'ye çıkardı, Everton ise 36 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 24.2.2020 00:21 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 00:23 ABONE OL
Arsenal 3-2 Everton MAÇ ÖZETİ

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Arsenal ile Everton, Emirates Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk 6'ya girme mücadelesi veren Arsenal, sahasında zor da olsa 3-2'lik skorla kazanmayı bildi.

Mücadelenin henüz 1. dakikasında deplasman ekibi, Lewin'in golüyle 1-0 öne geçti. Arsenal, 27'de Nketiah ve 33'te Aubameyang'ın skorlarıyla Arsenal 2-1 öne geçerken, ilk yarının son dakikasında Richarlison skora denge getirdi.

İkinci yarıya golle başlayan ekip ise Topçular oldu. 46. dakikada yeniden sahneye çıkan Aubameyang takımını yeniden öne geçirdi. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Arsenal, puanını 37 yaptı. Everton ise 36 puanda kaldı.

Arsenal gelecek hafta Manchester City'yle, Everton ise Manchester United'la oynayacak.

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Arsenal 3-2 Everton (MAÇ ÖZETİ)
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