Arsenal 3-2 Everton (MAÇ ÖZETİ)

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Arsenal ile Everton, Emirates Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk 6'ya girme mücadelesi veren Arsenal, sahasında zor da olsa 3-2'lik skorla kazanmayı bildi.

Mücadelenin henüz 1. dakikasında deplasman ekibi, Lewin'in golüyle 1-0 öne geçti. Arsenal, 27'de Nketiah ve 33'te Aubameyang'ın skorlarıyla Arsenal 2-1 öne geçerken, ilk yarının son dakikasında Richarlison skora denge getirdi.

İkinci yarıya golle başlayan ekip ise Topçular oldu. 46. dakikada yeniden sahneye çıkan Aubameyang takımını yeniden öne geçirdi. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Arsenal, puanını 37 yaptı. Everton ise 36 puanda kaldı.

Arsenal gelecek hafta Manchester City'yle, Everton ise Manchester United'la oynayacak.