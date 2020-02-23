Elneny’de tehlike geçti!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny, Ocak ayında alacakları için kulübe ihtar çekmişti. Geçtiğimiz hafta kasım ayı maaşlarını oyuncuların hesabına yatıran siyah-beyazlı yönetim, Mısırlı futbolcuyla da yapılandırma üzerinde uzlaştı. 900 bin Euro alacağı olanYönetim böylelikle sözleşme feshi hakkını elinde bulunduran ElnenyBeşıktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, çok sayıda siyah-beyazlı derneğin katılımıyla toplantı gerçekleştirdi. Çebi, "Beşiktaş'ın mali durumu, diğer kulüplerden farklı değil. Herkesin kendine göre bir çıkış yolu olacaktır. Bizim çıkış yolumuz; birlik ve beraberliğimiz. Dernek başkan ve üyelerinden ve taraftardan kulübümüze katkı yapmalarını rica ediyorum" dedi.