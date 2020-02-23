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Elneny’de tehlike geçti!

yönetimi, kulübe ihtar çeken Mısırlı oyuncuya, 900 bin ’luk alacağının 150 bin Euro’sunu ödedi. Kalanı için de taksit yapılarak fesih hakkı ortadan kaldırıldı

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol
Giriş Tarihi: 23.2.2020 ABONE OL
Elneny’de tehlike geçti!
Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny, Ocak ayında alacakları için kulübe ihtar çekmişti. Geçtiğimiz hafta kasım ayı maaşlarını oyuncuların hesabına yatıran siyah-beyazlı yönetim, Mısırlı futbolcuyla da yapılandırma üzerinde uzlaştı. 900 bin Euro alacağı olan 27 yaşındaki yıldıza 150 bin Euro ödeme yapılırken, kalan alacağı ise yapılandırıldı. Yönetim böylelikle sözleşme feshi hakkını elinde bulunduran Elneny sorununu da çözüme kavuşturmuş oldu

ÇEBİ: ÇIKIŞ YOLUNU BULACAĞIZ
Beşıktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, çok sayıda siyah-beyazlı derneğin katılımıyla toplantı gerçekleştirdi. Çebi, "Beşiktaş'ın mali durumu, diğer kulüplerden farklı değil. Herkesin kendine göre bir çıkış yolu olacaktır. Bizim çıkış yolumuz; birlik ve beraberliğimiz. Dernek başkan ve üyelerinden ve taraftardan kulübümüze katkı yapmalarını rica ediyorum" dedi.
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Elneny’de tehlike geçti!
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