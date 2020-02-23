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'ın asist yaptığı maçta Valladolid kazandı

Milli futbolcu 'ın formasını giydiği Valladolid, 'nin () 25. haftasında evinde Espanyol'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 77. dakikada ve 83. dakikada 'dan gelirken ikinci golün asisti Enes Ünal'dan geldi.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 23.2.2020 20:18 ABONE OL
Enes Ünal'ın asist yaptığı maçta Valladolid kazandı

İspanya LaLiga'nın 25'inci haftasında Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid sahasında son sıradaki Espanyol'u konuk etti. Jose Zorrilla Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 2-1 mağlup ederek, 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Karşılaşmada gol perdesini 77'nci dakikada Valladolid'den Sandro Ramirez açtı. 83'üncü dakikada Enes Ünal'ın asistinde Sergi Guardiola farkı 2'ye çıkartan golü kaydetti. Mücadelenin 90+3'üncü dakikasında konuk ekipten Adri Embarba penaltıdan attığı golle maçın skorunu tayin etti: 2-1.

Karşılaşmada konuk ekipten David Lopez, 25'inci dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Valladolid'de mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcu Enes Ünal, takımının 2'nci golünde asisti yapan ismi oldu ve galibiyette önemli rol oynadı. Enes Ünal, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

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Enes Ünal'ın asist yaptığı maçta Valladolid kazandı
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