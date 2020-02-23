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: 'de son sözü söyler

'nin deneyimli teknik adamı , derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. "'de son sözü Fenerbahçe söyler" diyen Yanal, kadro tercihi olarak ise, "İlk 11'e bakmayın, önemli olan takımdır" dedi.

Giriş Tarihi: 23.2.2020 18:36 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 18:40 ABONE OL
Ersun Yanal: Kadıköy'de son sözü Fenerbahçe söyler

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Zorlu derbi öncesi sarı-lacivertli takımın hocası Ersun Yanal, değerlendirmelerde bulundu.

Derbilerin bayram havasında geçtiğine vurgu yapan Yanal, "Öncelikle derbi, bugün futbolun güzel olduğu, topun fazlaca sahada kaldığı, hakemin ve VAR'ın konuşulmadığı, oynanan topun konuşulduğu bir maç olsun. Maç öncesine bakarsak, bu ateşin olduğu ender maçlardan birtanesi. Bu maçlar bayram havasında geçer." ifadelerini kullandı.

Kadro tercihleriyle ilgili soruya da cevap veren tecrübeli hoca, "Kazanmak için oynayacağız, Kadıköy'de son sözü Fenerbahçe söyler. Biz de son sözü söyleyeceğiz. Elimizde ki kadro belli, oyuncular belli. Sahaya çıkan oyunculara bakmak bence doğru değil, oyunu oyuncular üzerinden değerlendirmek, hamlelere bakılması gerekiyor. İlk 11'deki oyunculara bakmak yerine takıma bakmak gerek." şeklinde konuştu.

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Ersun Yanal: Kadıköy'de son sözü Fenerbahçe söyler
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