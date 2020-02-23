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aşkına stopersiz

Zanka ve Rami, milli takımlarında forma giyebilme ihtimali adına F.Bahçe’den ayrıldı

Giriş Tarihi: 23.2.2020 ABONE OL
Euro 2020 aşkına stopersiz
Matias Zanka'nın ardından Adil Rami de F.Bahçe'ye veda etti. İki oyuncunun da ayrılıktaki gerekçesi; EURO 2020'de oynayabilmek için düzenli forma giyecekleri bir takıma gitmekti. Rusya'da transfer döneminin açık olmasından faydalanan 34 yaşındaki Rami, Fransa Milli Takımı'na seçilme umuduyla Soçi'nin yolunu tuttu. Zanka ise devre arasında Almanya ekiplerinden F.Düsseldorf'a gitmişti. Lisansı dondurulan Sadık dışında Yanal'ın elinde Serdar ve Falette kaldı. Jailson-Serdar'a bir şey olursa, alternatif ligde henüz süre alamayan Falette olacak.
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