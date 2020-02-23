Euro 2020 aşkına stopersiz

BUGÜN NELER OLDU

Matias Zanka'nın ardından Adil Rami de F.Bahçe'ye veda etti. İki oyuncunun da ayrılıktaki gerekçesi; EURO 2020'de oynayabilmek için düzenli forma giyecekleri bir takıma gitmekti.Zanka ise devre arasında Almanya ekiplerinden F.Düsseldorf'a gitmişti. Lisansı dondurulan Sadık dışında Yanal'ın elinde Serdar ve Falette kaldı.