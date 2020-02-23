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- Ankaragücü | CANLI

'in 23. haftası Ankara derbisine sahne oluyor. sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. ile birlikte çıkışa geçen Gençlerbirliği, karşılaşma öncesinde 24 puanla 12. sırada bulunuyor. Konuk ekip Ankaragücü ise önderliğinde alt sıralardan kurtulmak için mücadele veriyor. Son olarak ligde 'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadan da galip ayrılıp küme düşme hattından kurtulmak istiyor. Bu zorlu mücadelenin canlı skor takibini sabah.com.tr/spor sayfasında bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 23.2.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 15:57 ABONE OL
Gençlerbirliği - Ankaragücü | CANLI

Süper Lig'in 23. haftası birbirinden önemli maçlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Haftanın en önemli karşılaşmalarından biri Ankara'da oynanacak. Başkent derbisinde Gençlerbirliği'nin konuğu Ankaragücü olacak. Teknik direktörler Hamza Hamzaoğlu ve Mustafa Reşit Akçay ile çıkışa geçen iki ekibin karşılaşması nefesleri kesecek.

CANLI ANLATIM




İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Flavio, Erdem, Toure, Halil, Baiano, Yasin, Candeias, Sessegnon, Sio, Stancu

MKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Alihan, Kulusic, Pinto, Lukasik, Faty, İlhan, Saba, Rodrigues, Michalak

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Gençlerbirliği - Ankaragücü | CANLI
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