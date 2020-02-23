Gençlerbirliği - Ankaragücü | CANLI

Süper Lig'in 23. haftası birbirinden önemli maçlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Haftanın en önemli karşılaşmalarından biri Ankara'da oynanacak. Başkent derbisinde Gençlerbirliği'nin konuğu Ankaragücü olacak. Teknik direktörler Hamza Hamzaoğlu ve Mustafa Reşit Akçay ile çıkışa geçen iki ekibin karşılaşması nefesleri kesecek.

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İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Flavio, Erdem, Toure, Halil, Baiano, Yasin, Candeias, Sessegnon, Sio, Stancu

MKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Alihan, Kulusic, Pinto, Lukasik, Faty, İlhan, Saba, Rodrigues, Michalak