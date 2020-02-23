Lemina’dan mesaj: Tarih yazalım aslanlar

Galatasaray, zorlu Fenerbahçe maçı öncesi adeta kenetlendi... Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta arka adalesinden sakatlandığı için Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek olan Mario Lemina, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak arkadaşlarına destek oldu. Gabonlu yıldız hem Türkçe hem de İngilizce olarak kaleme aldığı mesajında,ifadesini kullandı.Galatasaray dün öğlen yaptığı idmanın ardından Zorlu AVM içindeki otelin yolunu tuttu. Daha önce kamp için eski başkan Dursun Özbek'in Gayrettepe'deki otelinde kalan takım, ikinci yarı öncesi gündemi meşgul eden Zorlu buluşmasına gönderme olarak burayı tercih etti.GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisinde taraftarı ve takımı yalnız bırakmıyor. Daha önce Kadıköy'e gideceğini açıklayan ve rakip Başkan Ali Koç'tan "Kendisini karşılamayacağım ama bekleriz" yanıtını alan Cengiz protokol tribünündeki yerini alacak. Başkan, bugün önce Kadıköy'de takımı yalnız bırakmayacak taraftarın yanında olacak. Aslantepe'de toplanarak 35 otobüsle Ülker Stadı'na gidecek olan sarı-kırmızılıları yolcu edecek olan Başkan ve yönetim daha sonra bir minibüsle Kadıköy'e gidecek. Mustafa Cengiz'in başkanlığı döneminde oynanan dört Fenerbahçe derbisi de berabere sonuçlandı.GALATASARAY'IN sahaya çıkacak ilk 11'inde kaleci Muslera (1.90) dışında 1.80'den uzun sadece iki oyuncu Donk (1.92) ve Marcao (1.85) bulunuyor. Korner ve duran toplarda Donk- Marcao ikilisi, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'i marke edecek, diğer oyuncular alan savunması yapacak. Fatih Terim, basit faul yapmamaları konusunda takımını uyardı.

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