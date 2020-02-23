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4 - 3 (MAÇ SONUCU)

'nin (Ligue 1) 26. haftasında Paris Saint-Germain () evinde 'yu 4-3 mağlup ederek puanını 65'e yükseltti ve en yakın rakibi Marsilya ile arasındaki puan farkını 13'e yükseltti. Bordeaux ise bu sonuçla 35 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 24.2.2020 01:02 ABONE OL
PSG 4 - 3 Bordeaux MAÇ SONUCU

Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 26. haftasında Bordeaux'yu konuk etti.

TSİ 23.00'te başlayan ve Parc des Princes'te oynanan maçta PSG sahadan 5-3 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Marco Verratti, Marquinhos (2) ve Kylian Mbappe attılar

Bordeaux'nun golleri ise Eui Jo Hwang, Pablo ve Ruben Pardo'dan geldi.

Bu galibiyetle PSG puanını 65'e yükseltirken Bordeaux 35 puanda kaldı.

PSG'nin Brezilyalı oyuncusu Neymar 90+1'de ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

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PSG 4 - 3 Bordeaux (MAÇ SONUCU)
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