PSG 4 - 3 Bordeaux (MAÇ SONUCU)

Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 26. haftasında Bordeaux'yu konuk etti.
TSİ 23.00'te başlayan ve Parc des Princes'te oynanan maçta PSG sahadan 5-3 galip ayrıldı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Marco Verratti, Marquinhos (2) ve Kylian Mbappe attılar
Bordeaux'nun golleri ise Eui Jo Hwang, Pablo ve Ruben Pardo'dan geldi.
Bu galibiyetle PSG puanını 65'e yükseltirken Bordeaux 35 puanda kaldı.
PSG'nin Brezilyalı oyuncusu Neymar 90+1'de ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.