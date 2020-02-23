Süper Lig'de güncel puan durumu (23. hafta)

Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Galatasaray maçları nefesleri kesti...

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Alexander Sörloth'un 90+2'de attığı golle Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde ise sarı kırmızılı ekip 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1 galip ayrıldı ve 45 puana yükselerek zirveye tam anlamıyla ortak oldu.

İşte bu nefes kesen mücadelelerin ardından Süper Lig'de puan durumu:

1.Trabzonspor 45 puan (1 maçı eksik)

2.Galatasaray 45 puan

3.Sivasspor 45 puan

4.M.Başakşehir 43 puan (1 maçı eksik)

5.A. Alanyaspor 39 puan

6. Fenerbahçe 38 puan

7.Beşiktaş 37 puan

8.Göztepe 34 puan (1 maçı eksik)

9.Gaziantep FK 31 puan

10.Gençlerbirliği 27

11.Antalyaspor 25 puan

12 BTC Turk Y.Malatyaspor 24 puan 24 puan (1 maçı eksik)

13. Denizlispor 24 puan (1 maçı eksik)

14.Çaykur Rizespor 22 puan (2 maçı eksik)

15.İH Konyaspor 21 puan

16.MKE Ankaragücü 20 puan

17.Kasımpaşa16 puan (1 maçı eksik)

18. Hes Kablo Kayserispor 16 puan



Süper Lig 23. hafta maç sonuçları:

Sivasspor 1 - 0 Alanyaspor

Kayserispor 2-2 Konyaspor

Göztepe 1 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü

Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor

Yeni Malatyaspor 1 -2 Antalyaspor

Gençlerbirliği 1 - 0 Ankaragücü

Fenerbahçe 1 - 3 Galatasaray

Çaykur Rizespor - Başakşehir

Kasımpaşa - Denizlispor



Süper Lig 24. hafta fikstürü:

Alanyaspor - Beşiktaş

Konyaspor - Kasımpaşa

Trabzonspor - Çaykur Rizespor

Antalyaspor - Fenerbahçe

Denizlispor - Yeni Malatyaspor

Ankaragücü - Sivasspor

Galatasaray - Gençlerbirliği

Başakşehir - Gaziantep Futbol Kulübü

Kayserispor - Göztepe