Almanya'nın Hanau kasabasında 20 Şubat'ta 2 kafeye yapılan silahlı saldırıda
aralarında Türk vatandaşların
da yer aldığı 11 kişi
hayatını kaybetmişti. Beşiktaş
tribünleri, 'Avrupa'daki kardeşlerimiz yalnız değildir', 'Almanya'daki saldırıyı kınıyoruz', Almanya'daki Türkler yalnız değildir' ve 'Irkçılığa karşı omuz omuza'
yazılı pankartlarla
saldırıya tepki gösterdi.
İki takım ise sahaya 'Yeter artık' EsReicht#Hanau'
yazılı
bir pankartla çıktı.
F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon'a evinde kaybetmeyen Beşiktaş'ın, yenilmezlik serisi dün 13 maça (6G-7B) çıktı. Kartal evindeki son derbi mağlubiyetini 2015 Ağustos'ta Trabzon'dan almıştı.