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‘Yeter artık’

tribünleri ile futbolcular, ’da yaşanan ve 11 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırıya açtıkları pankartlarla tepki gösterdi

Giriş Tarihi: 23.2.2020 ABONE OL
‘Yeter artık’
Almanya'nın Hanau kasabasında 20 Şubat'ta 2 kafeye yapılan silahlı saldırıda aralarında Türk vatandaşların da yer aldığı 11 kişi hayatını kaybetmişti. Beşiktaş tribünleri, 'Avrupa'daki kardeşlerimiz yalnız değildir', 'Almanya'daki saldırıyı kınıyoruz', Almanya'daki Türkler yalnız değildir' ve 'Irkçılığa karşı omuz omuza' yazılı pankartlarla saldırıya tepki gösterdi. İki takım ise sahaya 'Yeter artık' EsReicht#Hanau' yazılı bir pankartla çıktı.

F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon'a evinde kaybetmeyen Beşiktaş'ın, yenilmezlik serisi dün 13 maça (6G-7B) çıktı. Kartal evindeki son derbi mağlubiyetini 2015 Ağustos'ta Trabzon'dan almıştı.
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