7 bölgeye transfer

BOATENG

Beraberlikle biten Trabzonspor maçı sonrası teknik direktör Sergen Yalçın,itirafında bulunmuş ve yeniden yapılanma mesajı vermişti. Beşiktaş yönetiminin bu bağlamda çalışmalarına çoktan başladığı öğrenildi.Caner Erkin ve Gökhan Gönül'le yeni mukavele görüşmelerini Mart ayına bırakan siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyonası sonrasında ise Domagoj Vida ve Adem Ljajic'i bonservisiyle satıp gelir elde etmek istiyor. Yönetimin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda gelecek sezon için kaleci, stoper, sol bek, sağ bek, ön libero, sağ kanat ve forvet transferleri yapacağı,kaydedildi.Ara transferin son gününde Fiorentina'dan bedelsiz kiralanan Kevin-Prince Boateng, Trabzon ağlarını sarsarak 3 maçta 2 gole ulaştı.Trabzonspor karşılaşmasının Burak'la birlikte en çok şut atan iki isminden birisi olan Boateng, 6 kez rakip kaleyi yoklarken takımın pas trafiğini de başarıyla yönetti.Boateng, Beşiktaş formasını giydiği 3 maçta 3 isabetli şut buldu ve bunların 2'sini gole çevirdi.Trabzon maçının ardından takım soyunma odasına giderken kulübede tek başına oturup üzüntülü bir şekilde 90 dakikanın muhasebesini yapan Boateng'e övgü vardı. İşte yorumların bazıları:* İstenen, beklenen, özlenen…* Maçın adamı Sörloth değil, Boateng.* Tam bir Kartal gibi.* En iyi transfer Boateng.Beşiktaş yönetimi, son 2 maçta kaybedilen 5 puana rağmen, takımın oyun yapısını değiştiren ve herkese ümit veren Sergen Yalçın konusunda pişmanlık yaşıyor. Siyah-beyazlı idareciler, "Keşke göreve geldiğimiz zaman Sergen hocayla başlasaydık. Onunla birlikte takımımız gelecek günler adına bizleri mutlu eden bir futbol ortaya koyuyor" diyerek düşüncelerini dile getirdiler.