80 yaşındaki Gönül teyze futbol aşkıyla şaşırtıyor

Antalya'da 80 yaşındaki Galatasaray taraftarı Gönül Sönmez'in futbol tutkusu görenleri şaşırtıyor.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde oturan ve çevresindekilerin "Gönül teyze" diye hitap ettiği Sönmez, taraftarı olduğu Galatasaray'ın yanı sıra Süper Lig'i ve Avrupa liglerindeki maçları yakından takip ediyor.

Süper Lig'de top koşturan futbolcuların çoğunun hem ismini hem de oynadığı mevkileri bilen Sönmez, Türk takımlarının Avrupa'daki tarihi başarılarını ilk günkü gibi anımsıyor.

Türk Milli Takımı'nın tarihteki ilk büyük başarısı olarak kabul edilen, 1956'da 3-1 kazanılan Macaristan maçını dahi hatırlayan Sönmez, soranlara karşılaşmada golleri hangi futbolcuların attığını hatta kadroda hangi oyuncuların yer aldığını bile sayıyor.

- Fenerbahçe derbisi heyecanı

Dinçliğiyle dikkati çeken Gönül Sönmez, Galatasaray'ın 20 yıl sonra deplasmanda kazandığı Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlandı.

Maç günü Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve sarı-kırmızılı futbolcular tarafından imzalanmış formasını giyen Sönmez, kendisi gibi sarı-kırmızı renklere gönül veren oğlu Demir, torunları Ateş ve Nazlı ile evinin yakınında parkta bir süre yürüyüş yaptı.

Daha sonra oğlu ve torunlarıyla ekran başına geçen Sönmez, derbiyi büyük bir heyecanla takip etti.

Sönmez ailesi, takımlarının tarihi galibiyetini tezahüratlarla kutladı.

- Programlarını maç saatlerine göre yapıyor

Futbola olan tutkusunu AA muhabirine anlatan Gönül Sönmez, gençliğinde teyzesinin oğullarının etkisinde kalarak Beşiktaşlı olduğunu söyledi.

Oğlu büyüyüp maçlara gitmeye başlayınca onun için Galatasaray'ı tutmayı tercih ettiğini belirten Sönmez, "Oğlumla bir şeyleri paylaşmak adına Galatasaraylı oldum çünkü sporu, sanatı, müziği yakınlarınızla paylaşmak çok güzel bir şey." diye konuştu.

Futbola olan ilgisinin hayretle karşılandığını anlatan Sönmez, bir süre önce hayatını kaybeden eşinin de evliliklerinin ilk yıllarında futbol sevgisine anlam veremediğini ifade etti.

Oturduğu evini 6 yıl kadar önce satın aldığını aktaran Sönmez, "Bu daireyi aldığımda oğlum yerleşirken bana 'Anneciğim ev hediyesi olarak ne istersin?' diye sordu. Ben de 50 senelik ev kadınına ne ev hediyesi alabilirsin, neye ihtiyacı olabilir ki.' dedim. Oğlum da maçları izleyebilmem için Digiturk hediye etti. Benim için çok güzel bir hediye oldu. Maçları kaçırmadan canlı olarak izleyebiliyorum." ifadelerini kullandı.

Arkadaşları ve akrabalarıyla görüşeceği zaman programlarını genelde maç saatlerine göre ayarladığını dile getiren Sönmez, özellikle Galatasaray ve eski takımı Beşiktaş'ın maçlarını kaçırmadığını kaydetti.

Sönmez, yaşadığı kentin takımı Antalyaspor'u da desteklediğini ve maçlarını ilgiyle takip ettiğini aktardı.

Bu sene Süper Lig'in çok heyecanlı geçtiğini ve birçok takımın şampiyonluk potasında yer aldığını belirten Sönmez, "Artık üç büyüklerin şampiyonluğundan bıktık. Ben bıktıysam toplum da bıkmıştır. Bu sezon herhangi bir Anadolu takımı şampiyon olursa mutluluk duyacağım." diye konuştu.

Sönmez, özellikle derbiler öncesinde yapılan açıklamaların ortamı gerdiğini dile getirerek, yöneticileri duyarlı olmaya davet etti.

Gönül Sönmez'in kendisi gibi koyu Galatasaray taraftarı oğlu Demir Sönmez ise annesinin futbola olan ilgisinden memnun olduğunu söyledi.

Annesinin sıradan bir futbol izleyicisi olmadığını ifade eden Sönmez, şunları kaydetti:

"Annem 80 yaşında olmasına rağmen Süper Lig'i bu kadar iyi bilen, hatta Avrupa maçlarını da takip eden Türkiye'deki tek kadındır diye düşünüyorum. Annemle gurur duyuyorum. Arkadaşlarım sürekli 'Gönül teyzeyi alıp gel de birlikte maç izleyelim.' diyor. Annem özel davetli olarak maçlara gider. 'Gönül teyze ne olacak maçın durumu?' diye sorarlar. Annem de bütün taktikleri bilir, maç oynanırken yorum yapar. Galatasaray maçı günleri bizim için karnaval. Formalarımızı giyer maçları izleriz. Yensek de yenilsek de Galatasaray ve Fatih Terim bizim vazgeçilmezimiz."