Ahmet Ağaoğlu'dan Abdülkadir Ömür açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür'ün son durumu ve Alexander Sörloth'un geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

Abdülkadir'in bu hafta antrenmanda göstereceği performansa dikkat çeken Ağaoğlu şunları söyledi: "Şimdi bizim şu anda eksik olarak gözüken Abdülkadir Ömür var. Onun da ben önümüzdeki hafta çalışacağını düşünüyorum. Bu hafta bir görelim. Yarını bir görelim bu haftaki antrenman performansı belirleyici olacak. İnşallah bir kere Rize maçında kulübede olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla Ömür'ün katılmasıyla ufak tefek sakatlıklarımız kalacak. Ekuban'ın ağrıları vardı. Herkes Ekuban ile niye başlamadı diyor. Ekuban 15 gündür sakattı son 2 antrenmana katıldı. Oynayıp oynamayacağı kesin değildi. 25-30 dakikalık bir oyun oynaması söz konusuydu. 25-30 dakikalık oynayacak bir oyuncuyu maçın başında oyuna sürersek 30. dakikada da çıkaramazsınız. Herkesin anlayacağını tahmin ediyorum. Bazı eleştiriler yapılırken konuyu derinlemesine düşünmek lazım. Ekuban'da devam eden bir sakatlığı var ama o kadar ciddi olmadığını düşünüyorum.2-3 hafta içerisinde sakatlı kart cezası olmadığı takdirde yolumuza alternatifli kadroyla iki kupada da devam edeceğiz."

Alexander Sörloth'un gündemde olmasına değinen Ağaoğlu, "Bu adamın sözleşmesi niye herkesin derdi oldu. Bakın şimdi şunu söyleyeyim Sörloth bizde 2 yıllık kiralık. Satın alma opsiyonu 2. yılın sonunda bende. Aynı zamanda oyun bir 'buy out' maddesi var. Ben bugün Alex'i kadroya dahil edersem 'buy out' maddesi devreye girmiş olacak. Geldiği zaman söylenen sözleri biliyorum. Yapmış olduğumuz kontrat gereği hareket eden kulübüz. Beşiktaş maçında 5-6 scout gördüm ben. Gol krallığında 5. sırada olan oyuncuyu herkes izler. Şu anda Crystal Palaca'dan 2 yıllığına kiraladığımız oyuncu. Önümüzdeki sene 31 mayısta opsiyonumuzu kullanırsam o tarihten biraz daha önce satın alma opsiyonumu kullanırım. Eksik olmasınlar bir yorumcu konuşmuş. Sörloth'u konuşmanın bir anlamı yok. Şu anda kendisi kulübümüzde kiralık olarak oynayan bir oyuncu" dedi.