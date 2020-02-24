Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ankara’da zafer Gençlerbirliği’nin

Ankara’da zafer ’nin

, Başkent derbisinde karşılaştığı ’nü ’nun tek golüyle mağlup ederek derin bir nefes aldı

Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
Ankara’da zafer Gençlerbirliği’nin
Gençlerbirliği ile Ankaragücü'nü karşıya getiren Başkent derbisinde gülen taraf kırmızısiyahlı ekip oldu. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü Giovanni Sio kaydetti. 74. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanattan ortasını kafa vuruşuyla ağlara yollayan Fildişi Sahilli oyuncu, takımını galibiyete taşıdı. Bu sonuçla puanını 27 yapan Gençlerbirliği, düşme hattından uzaklaşmayı başardı. Yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'la 4. maçında ilk kez kaybeden Ankaragücü ise 20 puanla tehlike hattında kaldı.

4
Gençlerbirliği iç sahada oynadığı son 7 maçta sadece Trabzonspor'a yenilirken, 4 galibiyet, 2 beraberlik almayı başardı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da zafer Gençlerbirliği’nin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN