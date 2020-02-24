Ankara’da zafer Gençlerbirliği’nin

BUGÜN NELER OLDU

Gençlerbirliği ile Ankaragücü'nü karşıya getiren Başkent derbisinde gülen taraf kırmızısiyahlı ekip oldu. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü Giovanni Sio kaydetti.Bu sonuçla puanını 27 yapan Gençlerbirliği, düşme hattından uzaklaşmayı başardı.Gençlerbirliği iç sahada oynadığı son 7 maçta sadece Trabzonspor'a yenilirken, 4 galibiyet, 2 beraberlik almayı başardı.