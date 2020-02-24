Ankara’da zafer Gençlerbirliği’nin

Gençlerbirliği ile Ankaragücü'nü karşıya getiren Başkent derbisinde gülen taraf kırmızısiyahlı ekip oldu. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü Giovanni Sio kaydetti. 74. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanattan ortasını kafa vuruşuyla ağlara yollayan Fildişi Sahilli oyuncu, takımını galibiyete taşıdı.
Bu sonuçla puanını 27 yapan Gençlerbirliği, düşme hattından uzaklaşmayı başardı. Yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'la 4. maçında ilk kez kaybeden Ankaragücü ise 20 puanla tehlike hattında kaldı.
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Gençlerbirliği iç sahada oynadığı son 7 maçta sadece Trabzonspor'a yenilirken, 4 galibiyet, 2 beraberlik almayı başardı.