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: camiasının başı sağolsun

deplasmanında 2-0 mağlup olan Denizlispor’da Teknik Direktör , maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Taraftarla büyüyeceklerini söyleyen Uygun, hayatını kaybeden için de Kasımpaşa camiasına başsağlığı diledi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 24.2.2020 22:52 ABONE OL
Bülent Uygun: Kasımpaşa camiasının başı sağolsun

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Denizlispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Kasımpaşa'nın eski sportif direktörü Nursal Bilgin'in tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi nedeniyle Kasımpaşa Kulübü'ne başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Uygun, "Türk futbolunun ve Kasımpaşa camiasının başı sağ olsun. Nursal Bilgin, bir forma için canını verecek kadar bir kulübü sevdiğini gösteren bir isim oldu. Burada sembol olacaktır. Kasımpaşa için büyük bir mücadele verdi. Hakkın rahmetine kavuştu. Camianın başı sağ olsun. Takımsal anlamdaki problemlerle farklı mantaliteyle mücadele etmeye çalıştık. Birinci golde, VAR'daki hakem pozisyonu fark edemedi. Sonuçta Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Başarmak adına sahada mücadele ettiler ve 3 puanı aldılar. Kendilerini tebrik ediyorum ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Malatyaspor maçı öncesinde taraftara da seslenen Uygun, "Büyük camialar taraftarlarıyla bir arada büyümüştür. Hafta sonunda oynayacağımız Mayatyaspor maçında onların desteğine ve sevgisine ihtiyacımız var. Bu maç bir kat daha önem almıştır. Futbolcu kardeşlerimizle birlikte taraftarlarımızla bağımızı tekrar sağlayacağız diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

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Bülent Uygun: Kasımpaşa camiasının başı sağolsun
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