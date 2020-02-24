Bursaspor-Altay maçının biletleri satışta

BUGÜN NELER OLDU

Bursaspor ile Altay arasında oynanacak mücadelenin biletleri satışa sunuldu.TFF 1. Lig'in 24. haftasında perşembe günü oynanacak Bursaspor-Altay maçının biletleri satışa çıktı. Saat 19:00'da başlayacak müsabakanın bilet fiyatları Bursaspor Kulübü tarafından belirlendi. Fiyatlar şu şekilde:Goldsit 1963 Tribünü: 250,00 TLVIP 1. Balkon:120,00 TLVIP 1.Balkon: (203,228,229. Bloklar) 95,00 TLBatıAltTribün: 95,00 TLBatı AltTribün: (103,129. Bloklar) 75,00 TLDoğuAltTribün: 35,00 TLDoğuÜstTribün: 25,00 TLGüney Kale Arkası: 15,00 TLTofaş Tribünü: 15,00 TLMisafir Tribünü: 19,50 TL