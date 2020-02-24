Bursaspor-Altay maçının biletleri satışta

Bursaspor ile Altay arasında oynanacak mücadelenin biletleri satışa sunuldu.
TFF 1. Lig'in 24. haftasında perşembe günü oynanacak Bursaspor-Altay maçının biletleri satışa çıktı. Saat 19:00'da başlayacak müsabakanın bilet fiyatları Bursaspor Kulübü tarafından belirlendi. Fiyatlar şu şekilde:
Goldsit 1963 Tribünü: 250,00 TL
VIP 1. Balkon:120,00 TL
VIP 1.Balkon: (203,228,229. Bloklar) 95,00 TL
BatıAltTribün: 95,00 TL
Batı AltTribün: (103,129. Bloklar) 75,00 TL
DoğuAltTribün: 35,00 TL
DoğuÜstTribün: 25,00 TL
Güney Kale Arkası: 15,00 TL
Tofaş Tribünü: 15,00 TL
Misafir Tribünü: 19,50 TL