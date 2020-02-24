Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir | CANLI

Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

1 maç eksiğine rağmen lider olan Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında 2 puan bıraktı ve Başakşehir için zirveye oturma imkanı doğdu. Okan Buruk'un öğrencileri rakibini mağlup etmesi durumunda 46 puana yükselerek, 45 puanlı Sivasspor, Trabzonspor ve Galatasaray'ı geride bırakacak ve haftayı lider kapatacak.

Diğer tarafta ise İsmail Kartal'ın Çaykur Rizespor'u küme düşme hattından uzaklaşmayı planlıyor. 1 maçı eksik olan Karadeniz temsilcisi, Başakşehir'i devirerek üst sıralara tırmanma hesapları yapıyor. Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir arasındaki mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Burak, Melnjak, Diomande, Vetrih, Garmash, Boldrin, Umar, Skoda.

Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Elia, Demba Ba.



ÇAYKUR RİZESPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN NOTLAR

*Başakşehir'i konuk ettiği beş Süper Lig maçında da gol yiyen Rizespor (toplam 9 gol), bu karşılaşmaların ikisinden galibiyetle ayrıldı (1B 2M).

*Rizespor ile oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Başakşehir (4G 2B), rakibine Aralık 2015'ten bu yana mağlup olmuyor.

*Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kaybeden Rizespor (1G), bu üç yenilgiyi de İstanbul takımlarına karşı aldı (Kasımpaşa, Fenerbahçe & Beşiktaş).

*Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçını kazanamayan Başakşehir (1B 1M), bu sezon dış sahada üst üste üç maçlık galibiyet hasreti yaşamadı.

*Bu sezon skor olarak geri düştüğü Süper Lig maçlarında puan alamayan tek takım Rizespor (11M).

*2019/20 Süper Lig sezonunda en az kart gören takım Başakşehir (39 sarı & 1 kırmızı).

*Rizespor'un Süper Lig'de attığı son dört golün üçü Milan Skoda'dan gelirken; Çek oyuncu, bu üç golü de iç sahada kaydetti.

*Demba Ba, Başakşehir formasıyla çıktığı son altı Süper Lig maçında da gol katkısı yapmayı başardı (6 gol & 1 asist).

*Başakşehir forması giyen Edin Visca, Rizespor'a karşı sahaya çıktığı son üç Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağladı (1 gol & 3 asist).

*Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig kariyerinde Başakşehir'e rakip olduğu son üç maçı gol atamadan kaybetti.