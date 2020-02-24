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'dan açıklaması

Teknik Direktörü , hayatını kaybeden Kasımpaşa eski sportif direktörü ile alakalı olarak, “Sevdiğimiz bir insanı kaybettik” dedi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 24.2.2020 22:49 ABONE OL
Fuat Çapa'dan Nursal Bilgin açıklaması

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Denizlispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çapa, mücadelede kalp krizi geçiren Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin'in ölüm haberini aldıkları için çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Üzücü haberi karşılaşmadan sonra aldık. Bizim için çok buruk oldu. Sevdiğimiz insanı kaybettik. Geldiğimden beri 3 haftadır günün neredeyse 20 saatini birlikte geçirdiğimiz abimizdi. Şu anda maçla ilgili konuşmanın anlamı yok" şeklinde konuştu.

Fuat Çapa, düzenlenen basın toplantısının ardından takım olarak Bilgin'in vefat ettiği hastaneye gideceklerini aktardı.

Kalp krizi geçiren Kasımpaşa idari yöneticisi Nursal Bilgin hayatını kaybetti

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Fuat Çapa'dan Nursal Bilgin açıklaması
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