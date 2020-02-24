Galatasaray derbisinden sonra Ali Koç taraftarların arasına atladı!

Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, tarihi bir galibiyete imza attı. Galatasaray'ın yaklaşık 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etmesi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile taraftarlar arasında kavga çıktı.

ALİ KOÇ TEPKİ GÖSTEREN TARAFTARLARIN ARASINA ATLADI

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ KOÇ TRİBÜNDEN ATLADI

Fenerbahçe taraftarı, maçın ardından "Ali Koç gelecek hesap verecek, yönetim istifa" diye tepki gösterdi.

Ali Koç, kendisine yapılan istifa tezahüratları sonrası maçı izlediği yerden aşağı atladı. O sırada kısa süreli gerginlik yaşandı. Yaşananlar bir taraftarın kamerasına yansıdı.

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