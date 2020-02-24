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derbisinden sonra taraftarların arasına atladı!

’in 23. Haftasında oynanan derbisinde kazanan taraf sarı kırmızılı takım oldu. Evinde yıllar sonra Galatasaray’a yenilen Fenerbahçe’de taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı ’a ve teknik direktör ’a tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu gelişmelerin ardından taraftarların arasına atladı ve kısa süreli bir arbede yaşandı.

Giriş Tarihi: 24.2.2020 09:06 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 09:16 ABONE OL
Galatasaray derbisinden sonra Ali Koç taraftarların arasına atladı!

Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, tarihi bir galibiyete imza attı. Galatasaray'ın yaklaşık 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etmesi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile taraftarlar arasında kavga çıktı.

ALİ KOÇ TEPKİ GÖSTEREN TARAFTARLARIN ARASINA ATLADI

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ KOÇ TRİBÜNDEN ATLADI
Fenerbahçe taraftarı, maçın ardından "Ali Koç gelecek hesap verecek, yönetim istifa" diye tepki gösterdi.

Ali Koç, kendisine yapılan istifa tezahüratları sonrası maçı izlediği yerden aşağı atladı. O sırada kısa süreli gerginlik yaşandı. Yaşananlar bir taraftarın kamerasına yansıdı.

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Galatasaray derbisinden sonra Ali Koç taraftarların arasına atladı!
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