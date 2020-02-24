Galatasaray tarih yazdı

En son 21 Aralık'ta Göztepe'ye 2-1 yenilen Galatasaray, sonrasında çıktığı 7 karşılaşmayı da kazandı.'dan sonra Fenerbahçe'yi de yenen Aslan, bir maçı eksik liderlik koltuğunda oturanKadıköy'de takımı yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı, Falcao penaltıyı kullanmak için topun başına geldiğinde tekbir getirmeye başladı. Kolombiyalı 'Allahu Ekber' nidaları eşliğinde vuruşunu yaptı.Vedat Muriqi'in ceza sahasında Marcao tarafından düşürülmesinin ardından hakem beyaz noktayı gösterdi. 21'de topun başına geçen Kruse topu ağlara gönderdi.Onyekuru, ceza sahasının sol çaprazında Jailson tarafından yere düşürüldü. Kariyerinde ilk kez derbi yöneten Halil Umut Meler bu kez Galatasaray lehine penaltıyı verdi. 80'de Falcao vuruşu gole çevirdi.Kadıköy'de son galibiyetini 22 Aralık 1999'da alan Galatasaray, 7369 gün sonra rakibini yenerken, maçın bitiş düdüğü ile büyük bir sevinç yaşadı.Galatasaray sosyal medyadan ilk olarak skorbordu paylaşıp "Şampiyon Cimbom yazdıracağız, Mayıslar bizimdir" mesajını yazdı. "Burası Sami Yen buradan çıkış yok" dedi ve "Senin 4 yıldızın yok" diyerek rakibine nazire yaptı.Ayaklarımız yere basacak. İyi bir galibiyet aldık ama havaya girmeye gerek yok. Önümüzde çok uzun bir yol var ve rakiplerimiz çok ciddi. Son ana kadar savaşacağız.Burada tarih yazdık. Şu an için sadece anın tadını çıkaracağız.Çok anlamlı bir galibiyet aldık. 20 yıl sonra burada kazandık. Hocamız bizi çok iyi hazırladı. Sezonun ikinci yarısına güzel başladık. Seri galibiyetlerimiz Kadıköy'de de sürdü. Onyekuru çok iyiydi. Son vuruşlarda dikkatli olsa daha farklı bir skor olabilirdi.Alex çok sevdiğim bir futbolcu ve Fenerbahçe'nin uzun zamandır yenilmediğini biliyordum. Hayatımın en mutlu günlerinden biri ancak havaya girmeyeceğiz, ayaklarımız yere basacak. Artık her maç final ve son ana kadar devam edeceğiz.

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