Galatasaray'dan bir paylaşım daha! Ozan Tufan...

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretine son vermişti. Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa verdiği röportajda arka arkaya çok kez "Böyle bir şey olabilir mi?" diyen Ozan Tufan'ın açıklamaları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmişti.

Sarı-kırmızılılar, Ozan Tufan'ın bu açıklamalarına gönderme niteliğinde bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım...



Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımın ardından bir de anket başlatan sarı-kırmızılı resmi hesap taraftarlarına 'Olabilir' 'Olamaz' seçenekleriyle 'Böyle bir şey olabilir mi?' sorusunu sordu.

Galatasaray resmi hesabı galibiyet sonrasında da sarı-lacivertli rakibine 4 yıldız göndermesi yapmıştı...

OZAN TUFAN FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİNE DAMGA VURDU! "BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ YA?"