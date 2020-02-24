Halil Umut Meler iyi niyetle gelmemiş

FENERBAHÇE'NİN

VAR'A

Fenerbahçe'de hakem Halil Umut Meler'e büyük tepki vardı. Ozan Tufan, şu ifadeleri kullandı: "Maçla ile ilgili söylenmesi gereken bir şey varsa o da Halil Umut Meler'dir. Dudağım kanıyor, suratıma vuruluyor,diyor. Meler, buraya iyi niyetle gelmedi. Ömer Bayram benim milli takımdan arkadaşım, o bile aynı şeyi söylüyor. Bu takımın kaptanıysak çıkıp konuşmak zorundayız. Federasyon yöneticisi, burada Galatasaray kazandı diye video çekiyor. Yazık, çok yazık. Futbol çok farklı yerlere gidiyor.İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United Menajeri Chris Wilder, sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Selahattin Baki'nin davetlisi olarak karşılaşmayı izledi. Tribünlerde eski bir dost da vardı. Uzun yıllar sarı-lacivertli formayı giyen, hırslı futbolu ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle taraftarların gönlünü kazanmayı başaran Diego Lugano statta Fenerbahçe takımına destek verdi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal kırmızı kart gördüğü için takım adına yayıncı kuruluşa yardımcı antrenör Volkan Kazak açıklamalarda bulundu. Kazak, "Hakemin tartışıldığı bir maç oldu. VAR'a bile gidilmeye tenezzül edilmedi. Hakemin oyuncularımıza söyledikleri var. Bunlar kayıtlarda. Oyuncularımızı baskı altına aldı. Benim verdiğim cevaplar sizi tatmin etmeyecek. İki gün sonra Ersun hoca açıklama yapar, gerekenleri söyler" dedi.Fatih Terim, Ersun Yanal'a göre oyuncu tercihlerinde daha önde. Yanal, uzun zamandan beri sakat olan Hasan Ali'yi ilk 11'de oynatma düşüncesi varsa Ankaragücü maçında hiç değilse belirli bir süre oynatması gerekirdi.F.Bahçe- Galatasaray karşılaşmaları bir dünya derbisi olarak değerlendirilmekte. Kendimizi kandırmaktan vazgeçmemiz gerek. Çünkü bol faul, bol kart, duran oyun ve de seyredenlere hiç de keyif vermeyen bir oyun, yıllardır böyle. Dünya derbilerini göz önüne getirdiğimizde de bir örnek vermek gerek; Barcelona- Real Madrid… Atılan goller bol pozisyonlar ve de tribünlere gelenler dünyada seyredenlere büyük keyif veren bir oyun. Amaç sadece kazanmaksa dünkü gibi oyun olmaktan uzak bir futbol ne yazık ki katlanmak zorundayız.