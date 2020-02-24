İktisat derslerinde okutulsun!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Oyuncularını kutlayan Başkan Cengiz, "Fenerbahçe seyircisi bana bir laf bile etmedi. Bunun için onlara teşekkür ediyorum. Hislerim olumlu. Fakat sevinçleri de düzeyli yapmak gerek, üzüntülerde de fazla üzülmemek gerek. İktisat derslerinde okutulması gereken bir galibiyet. Bize nasip ve kısmet oldu. Teknik kadromuzu ve oyuncularımızı tek tek kutluyorum. Taraftarlarımıza da selam olsun. İnşallah Mayıs'ta da sonunu görür, böyle seviniriz"
diye konuştu.
Cengiz, Fetih Suresi'ni okumasıyla ilgili soruya ise "Ben o ayeti kendiliğinden söyledim. Aklıma direkt o geldi. Sonra bu sinerji milyonlarca insanın temennisi oldu"
yanıtını verdi.