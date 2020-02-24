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'de 23. haftanın kapanış gününde , 'u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen Kasımpaşa 16 puanla 17. sırada bulunuyor. Yeni teknik direktörü Bülent Uygun ile ilk maçına çıkan Denizlispor ise 24 puanla sıralamanın 13. basamağında 20.00'de başlayan karşılaşmayı sabahspor.com'dan canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.2.2020 19:23 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 20:02 ABONE OL
CANLI | Kasımpaşa - Denizlispor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında Denizlispor'u konuk ediyor. 20.00'de başlayan ve Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve İbrahim Bozbey yapıyor. VAR hakemi Mete Kalkavan, AVAR ise Esat Sancaktar.

CANLI ANLATIM


İlk 11'ler

Kasımpaşa: Ramazan, Meriah, Hadergjonaj, Brecka, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Ndongala, Hajradinovic, Yusuf, Koita

Denizlispor: Adam, Zeki, Mustafa, Ben Youssef, Özgür, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Rodallega

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