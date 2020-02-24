CANLI | Kasımpaşa - Denizlispor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında Denizlispor'u konuk ediyor. 20.00'de başlayan ve Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve İbrahim Bozbey yapıyor. VAR hakemi Mete Kalkavan, AVAR ise Esat Sancaktar.

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İlk 11'ler

Kasımpaşa: Ramazan, Meriah, Hadergjonaj, Brecka, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Ndongala, Hajradinovic, Yusuf, Koita

Denizlispor: Adam, Zeki, Mustafa, Ben Youssef, Özgür, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Rodallega