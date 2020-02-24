Liverpool, West Ham'ı yendi seriyi sürdürdü

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında lider Liverpool ile kümeden kalma savaşı veren West Ham United karşı karşıya geldi.

Maç adeta karşılıklı gollerle başladı. Wijnaldum 9. dakikada Liverpool'u öne geçirirken, Diop 11'de skora denge getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Maçın ikinci yarısında da müthiş bir mücadele vardı. 54'te West Ham United Pablo Fornals ile 2-1 öne geçti. 68. dakikada "Kırmızılar" Mohamed Salah'ın golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Liverpool'a 3 puanı getiren isim ise sezonun en iyi oyuncularından biri olan Mane'ydi. 81'de perdeyi kapatan golü atan yıldız futbolcu, takımını 3-2 öne geçirerek maçın da sonucunu ilan etti.

West Ham'ı 3-2 yenen Liverpool, üst üste 18. galibiyetini alırken, ligdeki yenilmezlik serisini de sürdürdü. Klopp'un öğrencileri 79 puana ulaşırken, West Ham 24 puanla 18. sırada yer aldı.