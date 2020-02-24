Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Liverpool, West Ham'ı yendi seriyi sürdürdü

, West Ham'ı yendi seriyi sürdürdü

'de açık ara şampiyonluğa koşan , sahasında 'ı konuk etti. Bu sezon beraberliği dışında geri kalan tüm maçlarını kazanan ev sahibi ekip, 2-1 geriye düştüğü zorlu mücadeleden de 3 puanla ayrılmayı bildi. Liverpool, 5 gole sahne olan maçta West Ham United'ı 3-2 devirerek puanını 79 yaptı. Deplasman ekibi ise 24 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 25.2.2020 01:01 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 01:49 ABONE OL
Liverpool, West Ham'ı yendi seriyi sürdürdü

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında lider Liverpool ile kümeden kalma savaşı veren West Ham United karşı karşıya geldi.

Maç adeta karşılıklı gollerle başladı. Wijnaldum 9. dakikada Liverpool'u öne geçirirken, Diop 11'de skora denge getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Maçın ikinci yarısında da müthiş bir mücadele vardı. 54'te West Ham United Pablo Fornals ile 2-1 öne geçti. 68. dakikada "Kırmızılar" Mohamed Salah'ın golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Liverpool'a 3 puanı getiren isim ise sezonun en iyi oyuncularından biri olan Mane'ydi. 81'de perdeyi kapatan golü atan yıldız futbolcu, takımını 3-2 öne geçirerek maçın da sonucunu ilan etti.

West Ham'ı 3-2 yenen Liverpool, üst üste 18. galibiyetini alırken, ligdeki yenilmezlik serisini de sürdürdü. Klopp'un öğrencileri 79 puana ulaşırken, West Ham 24 puanla 18. sırada yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Liverpool, West Ham'ı yendi seriyi sürdürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN