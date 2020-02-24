Rahat kazandık

BUGÜN NELER OLDU

Benim için istatistik çok önemli değil açıkçası...Tüm Galatasaraylılar buna çok sevinmiştir, o yüzden çok sevinçliyim.Herhalde bir derbide ulaşılabilecek en yüksek pozisyon sayısına ulaştık.Kendi sahanızda oynadığınız herhangi bir maçla Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynamak aynı değil.Motivasyon ve takım ruhu için kamp yerini değiştirip, Zorlu'daki oteli tercih eden Fatih Terim, kendisi de sahaya çıkarken takım elbise yerine G.Saray armalı eşofmanı ve montu tercih etti.