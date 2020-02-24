Rahat kazandık

Benim için istatistik çok önemli değil açıkçası... Şampiyon olduğumuz her yıl, burada kazansak ne olur, kazanmasak ne olur.
Tüm Galatasaraylılar buna çok sevinmiştir, o yüzden çok sevinçliyim. Galibiyeti onlara hediye ediyoruz. F.Bahçe'yi gelip burada seyircisinin önünde bu kadar rahat yenmek... Maça baktığımız zaman öyle görünüyor. Baskı yemedik, tam tersine baskı yaptık.
Herhalde bir derbide ulaşılabilecek en yüksek pozisyon sayısına ulaştık. Oyuncularımla gurur duydum. Hayırlı olsun.
Kendi sahanızda oynadığınız herhangi bir maçla Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynamak aynı değil. Umarım ummadığımız bir takıma puan vermeyiz.
TAKIM RUHU!
Motivasyon ve takım ruhu için kamp yerini değiştirip, Zorlu'daki oteli tercih eden Fatih Terim, kendisi de sahaya çıkarken takım elbise yerine G.Saray armalı eşofmanı ve montu tercih etti.