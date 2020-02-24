Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Türkiye 1 - 0 Paraguay (MAÇ SONUCU)

1 - 0 (MAÇ SONUCU)

UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası'nda , gruptaki ilk maçında 'ı 1-0 mağlup etti.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 24.2.2020 20:52 ABONE OL
Türkiye 1 - 0 Paraguay MAÇ SONUCU

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Antalya'da düzenlenen turnuvada, Mardan 1 Nolu Statta oynanan maçta ay-yıldızlıların golünü 80. dakikada penaltı atışından Melih Bostan kaydetti.

Milliler, turnuvadaki ikinci maçında 26 Şubat Çarşamba günü saat 15.30'da İtalya ile karşılaşacak.

UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası'nın formatına göre kazanan takımlar 3 puan alırken, kaybeden takımlar puan alamıyor. Karşılaşmaların berabere bitmesi durumunda ise uzatmalara gidilmeden seri penaltı atışları yapılacak ve kazanan takım 2, kaybeden takım 1 puan alacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye 1 - 0 Paraguay (MAÇ SONUCU)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN