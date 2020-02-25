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'de Antalyaspor hazırlıkları yönetiminde sürdü

Süper Lig'in 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbhçe'de maç hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla sürdü. Deneyimli teknik direktör antrenmanda takımın başında yer aldı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 25.2.2020 22:01 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 22:04 ABONE OL
Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları Ersun Yanal yönetiminde sürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 18.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Sarı lacivertliler, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları Ersun Yanal yönetiminde sürdü
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