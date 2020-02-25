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Fenerbahçeli yöneticiden şok hareket!

'de mağlubiyeti yankıları sürüyor. Sahasında Galatasaray'a kaybederek 21 yıllık serisini sonlandıran Fenerbahçe, yönetim kurulu üyelerinden 'ın yaptığı hareketle bir şoka daha uğradı. Burhan Karaçam, Fenerbahçe'de her sezon camianın en çok önem verdiği maç olan Galatasaray derbisini ikinci plana atarak 'a konsere gitti.

Giriş Tarihi: 25.2.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 10:52 ABONE OL
Fenerbahçeli yöneticiden şok hareket!

Derbide Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1'lik skorla kaybederek hem rakibi karşısında sahasındaki 20 yıllık seriyi noktalayan hem de şampiyonluk için büyük yara alan Fenerbahçe'de ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe daha önce hakkında istifa ettiği söylentileri çıkan yönetici Burhan Karaçam'ın sarı kırmızılılarla oynanan derbinin öncesinde Atina'da Anna Vissi konserine gittiği öne sürüldü.

Hürriyet'in haberine göre Burhan Karaçam'ın, cuma ve cumartesi günleri bir tavernada sahne alan ünlü şarkıcının konserini dinledikten sonra karşılaşmanın oynandığı günün akşam saatlerinde İstanbul'a döndüğü ifade edildi.

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Fenerbahçeli yöneticiden şok hareket!
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