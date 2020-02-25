Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklama geldi

23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda oynadığımız ve 3-1 galibiyetimizle sonuçlanan karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır.
Maçtan önceki dostluk söylemlerine rağmen;
-Maç boyunca camiamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza yönelik toplu halde küfürlü tezahüratlar yapılmış,
-Sahaya ve oyuncularımıza yabancı maddeler atılmış,
-Toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret söylemi içeren pankartlar açılmış,
-Taraftarımıza Ülker Stadyumu girişinde zorluklar yaşatılmış,
-Maç öncesi ve sonrasında, taraftarımızın bulunduğu tribüne doğru insan sağlığını etkileyecek düzeyde saatlerce yüksek sesli yayın yapılmış,
-Hijyenik olmayan tuvaletler kullanmak zorunda bırakılmıştır.
Tüm bu yaşananları şiddetle kınıyoruz.
Kulübümüz yaşanan bu olayların takipçisi olup, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü