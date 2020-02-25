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Teknik Direktörü Prosinecki: "Ligde kalacağımıza inanıyorum"

Hes Kablo Teknik Direktörü , 'in 24. haftasında iç sahadaki maçının ligde kalmaları açısından belirleyici bir karşılaşma olacağını söyledi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 25.2.2020 14:29 ABONE OL
Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki: Ligde kalacağımıza inanıyorum

Prosinecki, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ligde hiçbir maçın kolay olmadığını belirten Prosinecki, Göztepe mücadelesinin de zor geçeceğini ifade etti.

Geldikleri günden beri iyi bir takım kurmak için çaba harcadıklarının altını çizen Prosinecki, "Kayserispor'un şu an çok puanı yok. Buna rağmen taraflı tarafsız herkesin kabul edeceği bir gerçek var. Sahada savaşan ve iyiye giden bir takım var. Takım olarak oynamayı daha çok beceren bir Kayserispor var. Göztepe maçı ligde kalmamız açısından belirleyici bir karşılaşma. Artık seriye başlamak istiyoruz. Göztepe maçıyla içeride kazanıp, değişen atmosferi, iyiye giden durumu puana çevirip ligde kalacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

HAZIRLIKLAR SÜRDÜ
Hes Kablo Kayserispor, 2 Mart Pazartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

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Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Ligde kalacağımıza inanıyorum"
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