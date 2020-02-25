Kevin N'Koudou: İki gündür uyuyamadım

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Kevin N'Koudou, Trabzonspor beraberliğine anlam veremediğini belirterek, "Trabzonspor'a karşı iyi bir futbol oynadık. Ancak futbol çok acımasız. Son anlarda bir gol yedik ve 2 puan bıraktık. 2 gündür doğru düzgün uyumuyorum. Maçı tekrar tekrar izliyorum, neleri yanlış yaptık, neleri başaramadık bunu anlamaya çalışıyorum. Bu kadar üstün oynarken neden kazanamadık bunu sormamız gerekiyor"
dedi.
Geçmişte kaybettiği ritmini yakalamaya başladığını belirten kanat oyuncusu, "Kalan maçlarda alınacak galibiyetlere önemli katkılar yapabilirim. Maç maç bakmamız gerekiyor, şu anda böyle bir pozisyondayız. Acele edip yukarıya doğru uzun hedefler koyacak durumda değiliz" diye konuştu.