Kevin N'Koudou: İki gündür uyuyamadım

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Kevin N'Koudou, Trabzonspor beraberliğine anlam veremediğini belirterek, "dedi.Geçmişte kaybettiği ritmini yakalamaya başladığını belirten kanat oyuncusu, "Kalan maçlarda alınacak galibiyetlere önemli katkılar yapabilirim. Maç maç bakmamız gerekiyor, şu anda böyle bir pozisyondayız. Acele edip yukarıya doğru uzun hedefler koyacak durumda değiliz" diye konuştu.