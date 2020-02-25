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'den Sörloth için rekor teklif!

'de esen fırtınasında en büyük pay sahiplerinden biri olan Alexander Sörloth, Avrupa devlerinin listesine girdi. Bu sezon 23 haftası geride kalan Süper Lig'de 19 gol 6 asiste ulaşan Sörloth, performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış durumda... Norveç basınında çıkan haberlere göre forvet arayışında olan , gözünü Sörloth'a dikti. İşte Real Madrid'in Sörloth için Trabzonspor'a önereceği dev rakam...

Giriş Tarihi: 25.2.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 09:43 ABONE OL
Real Madrid'den Sörloth için rekor teklif!

Sezon başında 'tan 2 yıllığına kiralanan Sörloth, attığı gollerle Avrupa'daki dev takımların dikkatini çekti.

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Real Madrid'den Sörloth için rekor teklif!
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