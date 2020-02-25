Süper Lig'de esen Trabzonspor fırtınasında en büyük pay sahiplerinden biri olan Alexander Sörloth, Avrupa devlerinin listesine girdi. Bu sezon 23 haftası geride kalan Süper Lig'de 19 gol 6 asiste ulaşan Sörloth, performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış durumda... Norveç basınında çıkan haberlere göre forvet arayışında olan Real Madrid, gözünü Sörloth'a dikti. İşte Real Madrid'in Sörloth için Trabzonspor'a önereceği dev rakam...
Giriş Tarihi: 25.2.2020 09:37Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 09:43ABONE OL
Sezon başında Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiralanan Sörloth, attığı gollerle Avrupa'daki dev takımların dikkatini çekti.