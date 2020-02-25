Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'in 23. haftasında ilk 7 sırada olan takımlardan 6'sı kendi aralarında karşılaştı. Sivasspor - Alanyaspor, Beşiktaş - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Galatasaray maçları şampiyonluk yarışını doğrudan etkiledi. Sivasspor ve Galatasaray maçlarını kazanırken, Beşiktaş ile Trabzonspor ise mücadeleden beraberlikle ayrıldı. İlk 7'nin bir diğer takımı Medipol Başakşehir ise deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla geçti. İşte İddaa Risk Yönetimi'nin güncellediği şampiyonluk oranları...



KAYSERİSPOR: -



ANKARAGÜCÜ: -



KASIMPAŞA: -



ANTALYASPOR: 5,000.00



DENİZLİSPOR: 5,000.00



KONYASPOR: 5,000.00



ÇAYKUR RİZESPOR: 5,000.00



YENİ MALATYASPOR: 5,000.00



GENÇLERBİRLİĞİ: 3,000.00



GAZİANTEP FK: 1,500.00



GÖZTEPE: 300.00



ALANYASPOR: 45.00

GEÇEN HAFTAKİ ORAN: 15.00



BEŞİKTAŞ: 25.00

GEÇEN HAFTAKİ ORAN: 12.00



FENERBAHÇE: 10.00

GEÇEN HAFTAKİ ORAN: 3.50



SİVASSPOR: 7.50

GEÇEN HAFTAKİ ORAN: 6.00



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 3.75

GEÇEN HAFTAKİ ORAN: 7.00

GALATASARAY: 3.25

GEÇEN HAFTAKİ ORAN: 5.00



TRABZONSPOR: 3.00

GEÇEN HAFTAKİ ORAN: 3.25