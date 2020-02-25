Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'in 23. haftasında ilk 7 sırada olan takımlardan 6'sı kendi aralarında karşılaştı. Sivasspor - Alanyaspor, Beşiktaş - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Galatasaray maçları şampiyonluk yarışını doğrudan etkiledi. Sivasspor ve Galatasaray maçlarını kazanırken, Beşiktaş ile Trabzonspor ise mücadeleden beraberlikle ayrıldı. İlk 7'nin bir diğer takımı Medipol Başakşehir ise deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla geçti. İşte İddaa Risk Yönetimi'nin güncellediği şampiyonluk oranları...
KAYSERİSPOR: -
ANKARAGÜCÜ: -
KASIMPAŞA: -
ANTALYASPOR: 5,000.00
DENİZLİSPOR: 5,000.00
KONYASPOR: 5,000.00
ÇAYKUR RİZESPOR: 5,000.00
YENİ MALATYASPOR: 5,000.00
GENÇLERBİRLİĞİ: 3,000.00
GAZİANTEP FK: 1,500.00
GÖZTEPE: 300.00
ALANYASPOR: 45.00
GEÇEN HAFTAKİ ORAN: 15.00
BEŞİKTAŞ: 25.00
GEÇEN HAFTAKİ ORAN: 12.00
FENERBAHÇE: 10.00
GEÇEN HAFTAKİ ORAN: 3.50
SİVASSPOR: 7.50
GEÇEN HAFTAKİ ORAN: 6.00
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 3.75
GEÇEN HAFTAKİ ORAN: 7.00
GALATASARAY: 3.25
GEÇEN HAFTAKİ ORAN: 5.00
TRABZONSPOR: 3.00
GEÇEN HAFTAKİ ORAN: 3.25