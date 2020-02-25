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Şampiyonluk oranları güncellendi! ve ...

'in 23. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından şampiyonluk oranları İddia tarafından güncellendi.

Giriş Tarihi: 25.2.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 17:44 ABONE OL
Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'in 23. haftasında ilk 7 sırada olan takımlardan 6'sı kendi aralarında karşılaştı. Sivasspor - Alanyaspor, Beşiktaş - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Galatasaray maçları şampiyonluk yarışını doğrudan etkiledi. Sivasspor ve Galatasaray maçlarını kazanırken, Beşiktaş ile Trabzonspor ise mücadeleden beraberlikle ayrıldı. İlk 7'nin bir diğer takımı Medipol Başakşehir ise deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla geçti. İşte İddaa Risk Yönetimi'nin güncellediği şampiyonluk oranları...

KAYSERİSPOR: -

ANKARAGÜCÜ: -

KASIMPAŞA: -

ANTALYASPOR: 5,000.00

DENİZLİSPOR: 5,000.00

KONYASPOR: 5,000.00

ÇAYKUR RİZESPOR: 5,000.00

YENİ MALATYASPOR: 5,000.00

GENÇLERBİRLİĞİ: 3,000.00

GAZİANTEP FK: 1,500.00

GÖZTEPE: 300.00

ALANYASPOR: 45.00
GEÇEN HAFTAKİ ORAN: 15.00

BEŞİKTAŞ: 25.00
GEÇEN HAFTAKİ ORAN: 12.00

FENERBAHÇE: 10.00
GEÇEN HAFTAKİ ORAN: 3.50

SİVASSPOR: 7.50
GEÇEN HAFTAKİ ORAN: 6.00

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 3.75
GEÇEN HAFTAKİ ORAN: 7.00

GALATASARAY: 3.25
GEÇEN HAFTAKİ ORAN: 5.00

TRABZONSPOR: 3.00
GEÇEN HAFTAKİ ORAN: 3.25

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