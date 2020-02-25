Sörloth niye dert oldu?

HÂLİNİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde konferansa katıldı. Sörloth'un bonservisinin neden alınmadığı yönünde çok soru geldiğini belirten Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: "Bana göreUğurcan Çakır'ın değeri 25-30 milyon Euro.Şu anda bizde kiralık. Satın alma opsiyonu önümüzdeki sene Mayıs ayında bende. Ben bugün Sörloth'u kadroya dahil edersemmaddesi devreye girecek." (Erken devir demek olan 'buyout' devreye girerse kulüp, Trabzon'dan istediği rakamı talep edebilecek).Trabzonspor'un şampiyon olup olmayacağı ile ilgili gelen bir soruya da cevap veren Başkan Ahmet Ağaoğlu, rakip takım yöneticilerine göndermede bulundu. Ne olursa olsun temkinli davranılması gerektiğini belirten ve erkenden konuşmayacağını söyleyen Başkan, "Büyük konuşanların sonunda nasıl bir tabloyla karşılaştığını görüyoruz. Hiçbir takımın, kulüp başkanının bu şekilde konuşmaması gerektiğine inananlardanım. Rakiplerinize saygı duymalısınız. Duymazsanız, cezayı keserler. Neye uğradığınızı şaşırırsınız" ifadelerini kullandı.Trabzonspor'un altyapıdan yetiştirip ülke futboluna kazandırdığı değerlerle anılan bir kulüp olduğunu söyleyen Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "2 elit ligde ikinci, diğer 2 elit ligimizde de lider durumdayız. Süper Lig'de de lideriz. Ülke futbolunu U12'den başlayarak hangi takımın domine ettiği ortaya çıkıyor. Ülke futbolunu Trabzonspor domine ediyor."Trabzonspor 2-2'lik Beşiktaş beraberliğine rağmen deplasmanlarda son yıllardaki en iyi performansını sergiliyor. Bordo-mavililer, deplasmanda çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile 19 puan topladı ve ligde deplasman puan cetvelinde ilk sırada yer aldı. Trabzonspor 2010-2011'de dış sahada 10 maçta 23 puan elde ederek en iyi dönemini yaşamıştı.