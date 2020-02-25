Yeni Malatyaspor geçmişi arıyor

Yeni Malatyaspor Süper Lig'deki ilk yılında (2017-2018) sezonu 43 puanla 10. sırada tamamlarken, 23. hafta itibariyle ise 31 puanla 9. sırada bulunuyordu. Doğu ekibi Süper Lig'deki ikinci sezonuna (2018-2019) güçlendirilmiş kadrosuyla Avrupa Kupaları hedefiyle başladı. Sarı-kırmızılılar 23. hafta sonunda topladığı 34 puanla 5. sırada kendisine yer bulurken, sezonu ise 47 puanla 5. sırada tamamladı.



Yeni Malatyaspor bu sezon ise (2019-2020) 23. hafta sonunda topladığı 24 puanla 12. basamakta yer aldı. Malatya temsilcisi Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.

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