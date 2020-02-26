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'ta kararını verdi! ...

Geçtiğimiz sezonun başında 'dan 'a olan , gösterdiği performansla takımın değişilmez isimlerinden olmuştu. Ligin ilk yarısında oynanan maçında sakatlanan Dorukhan Toköz, sakatlığını atlattı ve 15 gün içerisinde takımdaki yerini alabilecek. 'ye gitmek isteyen Toköz'ün aklında Avrupa'ya transfer olmak da var. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.2.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 09:49 ABONE OL
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz kararını verdi! Transfer...

Kara Kartal'a 2018 yılında katılan Dorukhon Toköz, Siyah-Beyazlı formayla 1 sezonda ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa kulüplerinin transfer listesine girmişti.

23 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda Euro 2020'de Türkiye forması giyip ardından Avrupa'ya açılmanın planını yaparken talihsiz bir olay yaşayıp Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la 6 Ekim 2019'da oynanan maçta dizinden sakatlanmıştı. Bu tarihten beri formasından uzakta kalan Dorukhan, geçen hafta Almanya'daki tedavisini tamamlayıp İstanbul'a döndü.

HEDEFİ EURO 2020...
Sağlığına kavuşması sebebiyle bir an önce formasına geri dönmeyi planlayan genç oyuncuyla, teknik direktör Sergen Yalçın'dan, "15 gün daha burada tedavi sürecini devam ettir ardırdan takıma katılırsın" cevabı verildi.

Fanatik'in haberine göre Dorukhan'ın, bu yaz Avrupa'ya transfer olabilmek için Türkiye'nin Euro 2020 kadrosu için şansını zorlayacağı bildirildi. Beşiktaş'la 2021 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmak için yönetimle anlaşan tecrübeli ön liberonun, bu süreçte kendisine verilen sözlerin yerine getirilmemesi sebebiyle bu kararından geri adım attığı kaydedildi. Kulüple 2021 yılına kadar kontratı bulunan Dorukhan'la İtalya Serie A ekibi Udinese ilgileniyor.

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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz kararını verdi! Transfer...
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