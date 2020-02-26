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taraftarından 'a tepki

'nde sahasında oynadığı derbide ’a kaybeden ’de taraftarlar, kötü gidişat için Başkan 'tan çözüm bulmasını istedi. Bazı taraftarlar ise Koç'a, "Yeter artık Başkan" sözleriyle tepki gösterdi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 26.2.2020 23:54 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 23:59 ABONE OL
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geldiği Galatasaray'a 80-75'lik skorla mağlup oldu ve rakibine 9 yıl sonra sahasında maç kaybetti.

"YETER ARTIK BAŞKAN"

Sarı-lacivertliler pazar günü de futbolda ezeli rakibine 3-1'lik skorla yenilmişti. Maçın ardından bazı sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslenen taraftarlar, kötü gidişat için Koç'tan çözüm bulmasını istedi.

Öte yandan maçın ardından Başkan Ali Koç soyunma odalarının bulunduğu bölüme geçti. Bu esnada bir grup sarı-lacivertli taraftar, "Yeter artık Başkan" diye bağırarak Ali Koç'a tepki gösterdi.

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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki
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