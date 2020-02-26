Galatasaray'a iyi haber! Mario Lemina koşulara başladı...

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisi kadrosuna alınmayan ve çalışmalarına salonda devam eden Mario Lemina bugün (26.02.2020) itibariyle fizyoterapistler eşliğinde koşulara başladı.

LEMINA'NIN SON DURUMU...

Sarı-Kırmızılı kulübün sağlık ekibi Gabonlu orta saha oyuncusu ile ilgilenmeye devam ediyor... Gençlerbirliği maçında oynayıp oynayamayacağı ise belli olamayan Lemina'nın son durumu maç gününde belli olacak.



26.02.2020 İDMAN RAPORU

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra takım halinde pas oyunu gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik hedefli oyunlar oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.